تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز في مسابقة كأس مصر. ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية اليوم السبت، مباراة الأهلي وبيراميدز من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر لموسم 2018-2019. وأفاد مراسل "الخليج 365" أن التعديل الوحيد المتوقع في تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز عن مباراة اطلع برة بطل جنوب السودان بدوري أبطال أفريقيا سيكون عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلا من علي لطفي. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي - صالح جمعة - حسين الشحات. خط الهجوم: وليد أزارو.

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