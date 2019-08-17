تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

ظهر ملامح تشكيل الأهلي خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة نادي بيراميدز في كأس مصر. واعتمد لاسارتي على عدد من اللاعبين لتنفيذ بعض المهام الخططية، والذي يعدوا الأقرب للتشكيل الأساسي. وشارك خلال الفقرة عدد من اللاعبين وهم على النحو التالي.. حراسة المرمى : محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع :رامي ربيعه – أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول. خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – رمضان صبحي(جونيور أجاي) – صالح جمعة (محمد مجدي افشة) . خط الهجوم : وليد أزارو. ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز، اليوم السبت ، على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ١٦ من “كأس مصر”.

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