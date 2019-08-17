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مانشستر يونايتد في صراع شرس على سانشو، والسيتي يتسلح بالقانون!

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محمود ماهر 0 تبليغ

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يستعد بوروسيا دورتموند للبحث عن جناح جديد يستطيع أن يحل مَحل الدولي الإنجليزي جادون سانشو بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020، بعد أن تقدم اللاعب مؤخرًا بطلب الرحيل عن النادي الألماني للعودة إلى مسقط رأسه بعد سنة واحدة من الآن.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن صراع غير عادي سوف ينشب بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على اللاعب قبل مدة من بدء الميركاتو الصيفي 2020، وسط تكهنات حول إمكانية مواصلة الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز مع الشياطين الحمر، ومُتابعة الدولي الألماني ليروا ساني لمسيرته مع كتيبة بيب جوارديولا.

جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند (صور: Getty)
جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند (صور: Getty)

ويبدو مانشستر يونايتد الأقرب لحسم الصفقة لصالحه، إذ سبق وتفاوض مع اللاعب قبل بدء الميركاتو الصيفي هذا العام، غير أن إدارة بوروسيا دورتموند غالت في مطالبها المادية، ورفضت البيع بأقل من 78 مليون جنيه إسترليني.

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لكن القانون سيقف في صف مانشستر سيتي بفضل بند قام بإدراجه في عقد بيع جادون سانشو لبوروسيا دورتموند عام 2017، يسمح له معرفة العرض المقدم لبوروسيا دورتموند من مانشستر يونايتد، ما سيعطيه الأولوية بتقديم عرض مماثل.

وتوقعت صحيفة ديلي ميل، في عددها الصادر اليوم السبت، أن صراع التعاقد مع سانشو لن يكون محصورًا بين طرفي مدينة مانشستر، بل من المتوقع دخول عدة أندية أخرى على خط المفاوضات، من بينها بايرن ميونخ، حيث يبحث عن بدائل مناسبين لآرين روبن وبلال ريبيري اللذين ودعا النادي هذا الصيف.

وسجل جادون سانشو 13 هدفًا في الموسم الماضي، بواقع 12 هدف في الدوري المحلي وهدف في ، لكنه امتاز أكثر بصناعة الألعاب بتمرير 18 كرة حاسمة لزملائه من على الرواق الأيمن الذي يُجيد عليه إجادة تامة، بالإضافة لقدرته على اللعب كجناح أيسر وكمهاجم متأخر تحت رأسي الحربة.

اللاعب المنضم لبوروسيا دورتموند نظير سبعة ملايين جنيه إسترليني، سينتهي عقده على ملعب سيجنال إدونا بارك في صيف 2022.

جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند (صور: Getty)
جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند (صور: Getty)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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