تقرير | ميزانية ضخمة من «آل جليزر» للرد على طائرة مباراة تشيلسي

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تسعى العائلة المالكة لنادي مانشستر يونايتد «آل جليزر» للرد على الهجوم غير المَسبوق عليهم من قبل جماهير النادي أثناء المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، عن طريق تخصيص ميزانية ضخمة لإبرام خمس صفقات جديدة ما بين الميركاتو الشتوي والميركاتو الصيفي عام 2020.

وحلقت طائرة في سماء ملعب أولد ترافورد أثناء مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة الأولى من البريميرليج يوم السبت الماضي، حملت لافتة بيضاء كُتب عليها باللون الأحمر عبارة “Glazers Out”، في إشارة لمطالبة الجمهور برحيل العائلة المالكة للنادي، بعد اخفاقهم الكبير في إبرام عدد من الصفقات الهامة على مستوى خطي الوسط والهجوم خلال الميركاتو الصيفي 2019.

ويبدو أن تصرف الجمهور أغضب آل جليزر، ولهذا السبب يريدون الرد في أسرع وقت ممكن، خصوصًا وأن صبر الجمهور بدأ ينفذ بالفعل مع توالي الانكسارات المحلية، وابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وعدم انتظام مشاركاته في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2011 عندما ودع من دور مجموعات أبطال أوروبا على يد بازل السويسري.

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وفي نفس وقت تحليق الطائرة، حرص عدد لا بأس به من جمهور الشياطين الحمر على ارتداء القميص الأصفر والأخضر في مدرجات مسرح الأحلام، وهو القميص الذي يرمز إلى عادات وتقاليد اليونايتد القديمة، ويستخدمه الأنصار للتعبير عن غضبهم من طريقة إدارة آل جليزر للنادي في الوقت الراهن.

ميزانية تاريخية

أكدت صحف إنجليزية خلال اليومين الماضيين وضع عائلة آل جليزر لميزانية قدرها 350 مليون جنيه إسترليني لإجراء تعاقدات في فترتي الانتقالات القادمتين، بهدف مساعدة الفريق على العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ومن ثم التتويج باللقب المُحبب له “البريميرليج” الذي عانقه 20 مرة آخرهم عام 2013 بقيادة فان بيرسي.

وكشفت نفس التقارير استهداف مانشستر يونايتد لعدة اسماء في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية بعد اجتماع الرئيس التنفيذي إد ووادورد بالمدير الفني أولي جونار سولشاير.

ويُعد الجناح الأيمن الدولي الإنجليزي صاحب الـ 20 عامًا “جادون سانشو” لاعب بوروسيا دورتموند ضمن الأهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2020 وبدأ الحديث فعلاً عن مفاوضات جادة بين اليونايتد ودورتموند حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل اليوم السبت.

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وسينتهي عقد اللاعب في صيف 2022 مع الفريق الألماني، بالتالي سيتراجع سعره في السوق من 80 إلى 60 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

ويأتي لاعب وسط نادي نوريتش سيتي “كانتويل”، الذي لم يتجاوز بعد عامه الـ 21، في المركز الثاني لأهداف مانشستر يونايتد بالميركاتو القادم.

كما ذُكر اسم الجناح الدولي الهولندي “ممفيس ديباي” بعدما أثبت نفسه كجناح أيسر ومهاجم متأخر منذ انتقاله من مانشستر يونايتد إلى أولمبيك ليون عام 2016 بقرار من جوزيه مورينيو.

وإذا لم ينتقل لاعب الإرتكاز المتقدم “برونو فيرنانديز” إلى ريال مدريد أو أي فريق آخر خلال ما تبقي من الميركاتو الصيفي الحالي، سيعود إليه مانشستر يونايتد بعرض جاد لضمه من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وسيكون لاعب الوسط الدفاعي الإنجليزي “ديكلان رايس” ضمن الأهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد، نظرًا لحاجة تلك المنطقة لتدعيم واضح في ظل ضعف مستوى الصربي نيمانيا ماتيتش وتأخر انسجام البرازيلي “فريد”.

وقبل الخوض في مفاوضات جادة مع أندية هؤلاء اللاعبين، سيقوم مانشستر يونايتد بتجديد عقود لاعبين أمثال أنتوني مارسيال ودافيد دي خيا وبول بوجبا لتحقيق الاستقرار اللازم للتشكيلة.

وقد يقوم النادي بالاستغناء عن ثنائي قلب الدفاع “كريس سمولينج وفيل جونز” بعد التأكد من انسجام ليندلوف مع ماجوير في النصف الأول من الموسم الحالي.

كما سيُوضع نيمانيا ماتيتش وآشلي يونج على قائمة اللاعبين المتاحين للبيع بدءًا من الميركاتو الشتوي 2020.

وكان المدافع الإيطالي “ماتيو دارميان” قد اتفق مع إدارة الإنتر على الانضمام لصفوف الفريق الملقب بالأفاعي في فترة الانتقالات الصيفية 2020 نهاية الأسبوع الماضي.