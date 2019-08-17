رياضة | طبيب باريس سان جيرمان يكشف عن إصابة "نيمار" المزمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب باريس سان جيرمان يكشف عن إصابة "نيمار" المزمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر إريك رولاند طبيب سابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي من عودة نيمار السريعة إلى المباريات الرسمية مبكرا، لأنه قد يواجه انتكاسة جديدة جراء الإصابة ذاتها خلال المباريات.

وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى ناديه السابق برشلونة أو المنافس العتيد ريال مدريد الإسبانيين هذا الصيف، إلا أنه ما زال ممنوعا من اللعب بعد إصابته في قدمه قبل انطلاقة بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، نظرا لأنه ما زال يخضع لبرنامج إعادة التأهيل الخاصة به.

ووفقا للرئيس السابق للجهاز الطبي في نادي باريس سان جرمان إريك رولاند فإن إصابة النجم البرازيلي المتكررة في مشط القدم، يمكن أن تتسبب "في الواقع بانتكاسة لنيمار "إذا عاد للعب في وقت مبكر جدا".

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وأضاف رولاند في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" إن "قدم نيمار رقيقة للغاية وخطر الانتكاس في مشط القدم الخامس مرجح للغاية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

غير أن رولاند شدد على أن إصابة نيمار مستقرة تماما حاليا، بعد أن نجح الأطباء والجراحون في "دمج خط الكسر بالكامل في مشط القدم الخامس".

الجدير بالذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي عانى من إصابات في القدم خلال فترة وجوده مع عملاق دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وكانت الإصابة الأولى حدثت في فبراير 2018 ثم في يناير 2019، بحيث صارت هذه الإصابات المتكررة أكبر مصدر للقلق للنجم البرازيلي.