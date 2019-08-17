رياضة | كوتينيو يقضي على حلم نيمار

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قضى كوتينيو نجم بايرن ميونيخ الألماني على حلم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، في العودة مجددًا إلى صفوف برشلونة.

وكتبت صحيفة "ليكيب" عبر موقعها الإلكتروني أن إعلان برشلونة إعارة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، من شأنه أن يغلق سيناريو عودة نيمار إلى صفوف النادي الكتالوني.

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وأشارت ىإلى أن نيمار لم يكن يتخيل صفقة إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونيخ وهو يجلس على القارب الخاص به في البرتغال يوم الثلاثاء الماضي.

ولفتت إلى أن تعقد المفاوضات بين وفد برشلونة ومسؤولي بي إس جي يوم الثلاثاء الماضي، كان علامة فارقة في هذا الملف.

وأشارت إلى أن فلورنتينيو بيريز لن يكون أحمقا ليتحرك لضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.