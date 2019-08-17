رياضة | ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو لاستغلال الهدية الأولى من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو لاستغلال الهدية الأولى من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز على سيلتا فيجو عندما يلتقي الفريقان في الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز.

ويأمل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في تحقيق الفوز الأول في الدوري الإسباني بعد سقوط برشلونة في فخ الهزيمة بهدف أمام أتلتيك بلباو أمس.

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وعاش ريال مدريد موسماً سيئاً باستثناء حصوله على بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي على حساب العين الإماراتي بينما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 لذلك يسعى زيدان لتصحيح المسار بعدما أنفق 30 مليون يورو من أجل ضم صفقات جديدة هي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي والغائب عن مباراة اليو للإصابة والثنائي الدفاعي فيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو بجانب لوكا يوفيتش قادماً من اينتراخت فرانكفورت الألماني.