رياضة | أستون فيلا وبورنموث.. تريزيجيه يبحث عن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا وبورنموث.. تريزيجيه يبحث عن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ثنائي أستون فيلا لقيادة فريقهما للفوز عندما يلعب مع بورنموث على استاد فيلا بارك في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث أستون فيلا عن فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعدما خسر مباراة الجولة الأولى أمام توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف وشارك محمود تريزيجيه بشكل أساسي.

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ويأمل محمود تريزيجيه في تسجيل هدف في مباراة أستون فيلا وبورنموث يثبت أقدامه في الدوري الإنجليزي بعد المستوى المميز الذي ظهر به في الجولة الأولى.

وقال ديان سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا: "أنا سعيد للغاية بالظهور الأول لتريزيجيه خاصة على الصعيد الدفاعى لأنه تمكن من أداء مستوى طيب في إيقاف خطورة توتنهام وربما كان بإمكان تريزيجيه أن يسجل هدفًا في المباراة الأولى".