رياضة | تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ليفربول المحترف به محمد صلاح نظيره ساوثهامبتون في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على نوريتش سيتي في الجولة الأولى 4-1 ثم توج ببطولة السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي لذلك يتطلع لتحقيق الفوز الثالث على التوالي مساء اليوم.

ولعب محمد صلاح 4 مباريات أمام ساوثهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي فاز بها وتمكن من تسجيل 5 أهداف.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثهامبتون

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حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع:أرنولد وجوميز وفان دايك وروبرتسون

خط الوسط: فينالدوم وهيندرسون وفابينهو

خط الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو