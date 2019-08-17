رياضة | ليفربول وساوثهامبتون.. محمد صلاح يواجه ضحية مفضلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول وساوثهامبتون.. محمد صلاح يواجه ضحية مفضلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق فريق ليفربول المحترف به محمد صلاح ضيفًا على ساوثهامبتون في الساعة الرابعة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على نوريتش سيتي في الجولة الأولى 4-1 ثم توج ببطولة السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي لذلك يتطلع لتحقيق الفوز الثالث على التوالي مساء اليوم.

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ولعب محمد صلاح 4 مباريات أمام ساوثهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي فاز بها وتمكن من تسجيل 5 أهداف.

في المقابل يسعى ساوثهامبتون لتجاوز بدايته الكارثية بعد الهزيمة أمام بيرنلي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.