رياضة | التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره توتنهام هوتسبير في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح توتنهام في إنهاء طموحات مانشستر سيتي الأوروبية في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويتطلع لعرقلة آمال فريق المدرب بيب جوارديولا في الفوز باللقب الثالث على التوالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ الفريقان الدوري هذا الموسم بفوز رائع، حيث سحق السيتي مستضيفه وست هام يونايتد 5-0، بينما عانى توتنهام قبل الفوز 3-1 على ضيفه أستون فيلا الوافد الجديد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أوتاميندي - جون ستونز - كايل ووكر - زينتشينكو.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز - ديفيد سيلفا - كيفين دي بروين.

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خط الهجوم: برناردو سيلفا - ستيرلينج - أجويرو.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى : هوجو لوريس.

خط الدفاع : داني روز – يان فيرتونخن –آلديرفايريلد – بيترز.

خط الوسط : موسى سيسوكو – هاري وينكس – ندومبيلي – كريستيان إريكسن