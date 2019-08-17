رياضة | الأهلي يتحدى عقدة بيراميدز "المعدل" في مباراة "حياة أو موت" بالكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحدى عقدة بيراميدز "المعدل" في مباراة "حياة أو موت" بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم الأهلي بفريق بيراميدز في الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويسعى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لتحقيق الفوز على بيراميدز الذي يقوده سباستيان ديسابر ويتسلح بتاريخ فريقه أمام القلعة الحمراء حيث فاز عليها مرتين ذهابًا وإيابًا في الدوري المصري.

ويخطط مارتن لاسارتي لكسر عقدة بيراميدز رغم أنه ضم محمد مجدي أفشة فقط من الصفقات الجديدة لقائمة المباراة واستبعد محمود متولي وأليو ديانج بينما يغيب وليد سليمان ومروان محسن لعدم الجاهزية ومحمود وحيد لأسباب فنية في المقابل فإن بيراميدز يغيب عنه جون أنطوي ومحمد فاروق للإصابة بعدما غير الفريق جلده بالتعاقد مع صفقات جديدة والاستغناء عن نجوم مميزين.

قائمة الأهلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي "أفشة" – صالح جمعة – حسين الشحات – جيرالدو – أحمد الشيخ – رمضان صبحي.

Advertisements

خط الهجوم: وليد أزارو – أجايي – صلاح محسن.

قائمة بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وعبده لومالا وإبراهيم حسن وإسلام عيسى

خط الهجوم: أحمد علي ودودو الجباس