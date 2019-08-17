رياضة | نجم الأهلي يقترب من الانتقال للاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يقترب من الانتقال للاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل إلى صفوف الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأنهى اللاعب كافة اتفاق مع زعيم الثغر، بعدما أعلن النادي عن رحيل اللاعب بالترضية تقديرا لمجهوداته مع الفريق بالمواسم الماضية.
وأنهى اللاعب كافة اتفاق مع زعيم الثغر، بعدما أعلن النادي عن رحيل اللاعب بالترضية تقديرا لمجهوداته مع الفريق بالمواسم الماضية.
وخرج اللاعب من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني، وهو ما جعل اللاعب يقرر الرحيل بحثا عن فرصة المشاركة أساسيا.