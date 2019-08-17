رياضة | نجم الأهلي يقترب من الانتقال للاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يقترب من الانتقال للاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل إلى صفوف الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.