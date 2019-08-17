رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم كوتينيو مع برشلونة بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم كوتينيو مع برشلونة بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني رسمياً في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن توصله لاتفاق مع برشلونة لضم البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو لمدة موسم واحد كامل على سبيل الإعارة.

وأكد النادي الألماني عبر بيانه الرسمي، أن كوتينيو متوقع أن يصل إلى ميونيخ يوم الأحد أو الإثنين لتوقيع العقد والخضوع للفحص الطبي.

وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة في يناير 2018 بعد مفاوضات طويلة بين إداراتي البارسا وليفربول حيثُ كانت إدارة النادي الانجليزي متمسكة باستمرار اللاعب نظراً لتألقه في تلك الفترة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت كوتينيو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان كجزء من صفقة انضمام نيمار دا سيلفا إلى برشلونة ولكن في الأخير انضم لبايرن ميونيخ في تجربة أولى بالبوندسليجا.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ما قدمه كوتينيو مع برشلونة قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ:

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1- انتقل كوتينيو لبرشلونة في يناير 2018 في عقد يمتد حتى 2023.

2- خاض كوتينيو مع برشلونة في جميع البطولات 76 مباراة وسجل خلالهم 21 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة.

3- خلال الموسم الماضي؛ لعب 54 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 5 تمريرات حاسمة.

4- وتوج كوتينيو مع برشلونة بـ "الدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا".

ولم ينل كوتينيو إعجاب مدرب برشلونة وجماهير كامب نو فقد فشل في تقديم أوراق اعتماده بشكل كبير منذ انضمامه إلى البارسا عقب تجربته الناجحة مع ليفربول.