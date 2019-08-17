رياضة | صفقة ريال مدريد الجديدة مهددة بالرحيل بسبب زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة ريال مدريد الجديدة مهددة بالرحيل بسبب زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن احتمالية رحيل النجم الصربي لوكا يوفيتش عن ريال مدريد بعد شهرين فقط من إنتقاله للنادي الملكي قادمًا من فرانكفورت آينتراخت الألماني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم الصربي لم "يقنع" زيدان حتى الآن، وأن الأخير أصبح على استعداد لبيعه بنظام الإعارة، قبل إغلاق سوق الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل، رغم تعاقد النادي معه مقابل 60 مليون يورو.