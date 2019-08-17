حفل تدشين دوري المحترفين السعودي في جدة الأحد

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تشهد مدينة جدة، بوم غد الأحد، حفل تدشين بطولة دوري المحترفين، للموسم الجديد 2019-2020، والذي سيشهد حضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عبد العزيز بن تركي الفيصل، وذلك بالصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك عبد الله.

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ويشهد الحفل الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بنسخة الموسم المقبل، وكذلك التعرف على التجهيزات التي تم تهيئتها في كافة المنشآت الرياضية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التجربة الجماهيرية سواء داخل الملعب أو خلف الشاشات.

وسيكون ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حاضراً في للحفل إلى جانب مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين، بالإضافة إلى جميع رؤساء أندية الدوري، والتي كانت أنهت جمعياتها العمومية قبل انطلاق المسابقة.

وينطلق الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل، حيث يفتتح بمواجهة تجمع النصر حامل اللقب بضيفه ضمك الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، فيما تجمع المباراة الثانية في اليوم ذاته فريق الأهلي بفريق صاعد آخر هو العدالة.