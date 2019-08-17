«الفيفا» يوقف مدرب نيجيريا السابق مدى الحياة

جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إنه فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على مدرب منتخب نيجيريا السابق سامسون سياسياً بسبب التلاعب في نتائج مباريات.

وقال “فيفا” في بيان إن “الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة وجدت أن سياسياً “أدين بسبب إقراره بتلقي ‭‬‬رشى، فيما يتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات وهو انتهاك لميثاق أخلاقيات فيفا”.

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وشارك سياسياً (51 عاماُ) في 51 مباراة كمهاجم ضمن منتخب نيجيريا ثم تولى لاحقاً تدريب عدة منتخبات وطنية للشباب قبل أن يدرب المنتخب الأول في 2016.

وتعتبر هذه القضية هي الأحدث التي يكشف عنها ضمن التحقيقات التي يجريها “فيفا” منذ فترة طويلة بشأن أنشطة السنغافوري ويلسون راج بيرومال الذي وصفه الاتحاد الدولي للعبة بأنه “متلاعب معروف بنتائج المباريات” وهو ما اعترف به بيرومال أكثر من مرة.

وقال “فيفا” إنه فرض حظراً مدى الحياة على سياسياً “على ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم (إدارياً أو رياضياً أو أي أنشطة أخرى) على الصعيدين المحلي والدولي”.