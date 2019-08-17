شكرا لقرائتكم الأهلى ضد بيراميدز .. اتحاد الكرة يوجه لجانه بتفادى اشتباكات آخر مواجهة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو اتحاد الكرة من لجنتي المسابقات و الحكام ضرورة العمل بشدة مع أي من يخرج عن النص خلال مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى دور الـ16 لكأس مصر المقرر إقامتها باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. ووضع مسئولو اتحاد الكرة 3 مراقبين خلال مباراة الأهلي و بيراميدز منهم مراقب أمني ومراقب مسابقات ومراقب حكام وتم مطالبتهم بعدم السماح بتواجد أي فرد غير مسئول داخل أرض الملعب سواء قبل المباراة أو بعد إنتهائها ، إلى جانب إيقاف المباراة فى حالة أي خروج عن النص مع التنبيه على مسئولي الفريقين بإلإلتزام بالتعليمات والتأكيد على اتخاذ قرارات رادعة لأي من يخرج عن النص وعدم تكرار السماح للأحداث التى شهدتها مباراة الفريقين فى الدور الثاني للدورى ودخول أكثر من لاعب فى مشادة كلامية وصلت للتشابك بالأيدي.

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