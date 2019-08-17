شكرا لقرائتكم الزمالك يفتح المزاد على إعارة أيمن حفنى.. 2 مليون جنيه مين يزود؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو الزمالك، الحصول علي 2 مليون جنيه من أجل الموافقة علي رحيل أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، علي سبيل الإعارة لأحد أندية الدوري الممتاز.

ووفقا لمصدر مقرب من حفنى فرؤية اللاعب إن خروجه علي سبيل الإعارة في الموسم الجديد سيكون أفضل له للتمكن من المشاركة بشكل أساسي مع فريق آخر بعد تقلص فرص مشاركته مع الزمالك في الفترة القادمة لتواجد أكثر من لاعب في مركزه لذلك كلّف وكيل أعماله باستقدام عروض له من أجل الحصول علي موافقة إدارة القلعة البيضاء للرحيل عن الفريق الأبيض قبل غلق باب القيد المحلي علي الرغم من تسجيله في قائمة الفريق الأبيض الإفريقية للموسم الجديد وهو ما يجعل إدارة النادي تفكر أكثر من مرة في المسألة قبل حسم مصيره بشكل نهائي خلال الفترة الجارية.

ولكن وفقا للمصدر ذاته فإدارة الزمالك اشترطت تقاضي 2 مليون جنيه بشكل مبدئي للموافقة علي إعارته حيث يرفض مسئولو الأبيض رحيله بشكل نهائي عن الفريق وكان اللاعب قد شارك علي فترات متقطعة خلال منافسات الموسم المنقضي مع الفريق الأبيض سواء تحت الإدارة الفنية للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض أو مع خالد جلال الذي قاد الأبيض بعد المدرب السويسري ثم خرج من حسابات طارق يحيي المدير الفني للفريق الأبيض الذي يقود الفريق حاليا بشكل مؤقت وذلك بداعي الإصابة في لقاء ديكاداها الصومالي في أولي مباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا.