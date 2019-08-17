تابع”المواجهة” موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في دور ال16 في كأس مصر تعرف على التشكيل...

تعتبر مباراة الأهلي وبيراميدز السبت القادم أختباراً حقيقياً، لقدرة النادي الأهلي على حصد البطولات في الموسم الجديد، وتولي إدارة الأهلي والجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لا سارتي، أهمية كبيرة للمباراة ففريق بيراميدز حقق الفوز على الأهلي في المبارتان التي جمعتهما في الدوري العام الموسم الماضي، ويريد المارد الأحمر رد اعتباره والدفاع عن كبريائه الكروي، من خلال الفوز في هذه المباراة وهذه المباراة سيتحدد على نتيجتها أشياء كثيرة.

تقام المباراة يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات أون سبورت، وقناة النيل للرياضة، وتقام المباراة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية،

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس والقنوات الناقلة.

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة ملعب المباراة الأهلي * بيراميدز 21.00 بتوقيت القاهرة ، 22.00 بتوقيت السعودية أون سبورت، النيل للرياضة برج العرب

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة بيراميدز

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارة.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مباراة الأهلي

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر، عمر الميداني، محمد حمدي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، أيريك تراوري، محمد فاروق، إسلام عيسي.

خط الهجوم: جون أنطوي.

تصريحات مارتن لاسارتي مدرب الأهلي عن مباراة بيراميدز في الكأس

صرح المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي للموقع الرسمي للنادي على شبكة الأنترنت ” أن النادي الأهلي لا يعرف إلا الانتصارات، ومن أكثر الأندية تتويجاً بالبطولات، وأضاف التركيز مطلوب واستغلال الفرص مهم للغاية، بجانب الحزر الشديد من الهجمات المرتدة للمنافس.

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تصريحات سبيستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز

صرح مدرب بيراميدز بأن مواجهة الأهلي في البطولة المحلية تختلف عن مواجهة بيراميدز أمام بطل الكونغو، لفارق الخبرات التي تصب في صالح الأهلي، وأضاف أن مباراة الكأس لها أهمية خاصة لديه ولدى اللاعبين، خاصة أنها تأتي أمام فريق كبير بحجم الأهلي، يسعى للفوز باللقب ونحن عازمون على الفوز والصعود للدور التالي، في ظل وجود جميع الإمكانيات للفوز بالبطولات.

تحضيرات الأهلي للمباراة المرتقبة

أستعد الأهلي لبداية الموسم بإقامة معسكر خارجي للفريق قبل أن يعاود ويلعب المبارتان المؤجلتين في الدوري للموسم الماضي، ويستطيع الفوز بهم والتتويج باللقب رقم 41، وكان هذا أفضل تحضير للموسم الجديد، ولعب مباراة أمام فريق أطلع برة الجنوب سوداني كانت تحضير جيد لمباراة بيراميدز،

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة تليق بسمعة الفريقين، وتظهر الصورة الحقيقية لتطور الكرة المصرية، وأن تخرج في إطار الروح الرياضية.