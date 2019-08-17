الامارات | الفجيرة يتعاقد مع المهاجم الليبيري جايبور

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع المهاجم الليبيري جايبور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة الفجيرة لكرة القدم في حسابها الرسمي "تويتر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع اللاعب الليبيري وليام جايبور وذلك لتمثيل "الذئاب" في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذلك في صفقة انتقال حر، ويبلغ جايبور والذي يلعب بمركز المهاجم 27 عاما وسبق له اللعب في صفوف الوداد المغربي والنصر السعودي.

وفي سياق ثان فاز دبا الحصن على الفجيرة بهدف مقابل لاشيء في المباراة الودية التي اقيمت عصر اليوم وخاض الفجيرة المباراة بلاعبي الصف الثاني.