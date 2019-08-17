مطالب بعدم اعتماد تشكيل لجنة المسابقات للدورى...

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جدة - عمرو شويل تقدم عدد من المرشحين للجنة الأندية بخطاب إلى مسئولى اتحاد الكرة يطالبوهم فيه بعدم إعتماد تشكيل لجنة المسابقات للدوري الممتاز برئاسة عامر حسين و التأكيد على تشكيل لجنة جديدة عقب إنتهاء انتخابات لجنة الأندية خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة أن اختيار اللجنة من اختصاصات رابطة الأندية المحترفة. كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تنصيب عامر حسين رئيساً للجنة المسابقات للدورى الممتاز ومعه لجنة تضم علاء مقلد واللواء محمد طه وشوقي عبد الشافي واللواء محمد على، وحمدي عاشور ومحمود هاني وحماده الشربيني وعز الدين أحمد ويحيي نور.

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