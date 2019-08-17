مرصد كرة القدم: محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم متفوقًا على ميسي

أحمد أبوعقيل

يحتل محمد صلاح المرتبة الثانية بين اللاعبين الثلاثة الأكثر قيمة في العالم خلفا لكليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وفقًا لمرصد كرة القدم ، مما يجعلهما متفوقين على ليونيل ميسي - في حين أن نجم إنجلترا جادون سانشو يحتل مكانة قوية في ذيل برشلونة.

المركز الثالث من نصيب مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني وهو خلف صلاح مباشرة والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني .

على الرغم من ذلك ، سجل كيليان مبابي الذي يتصدر قائمة 100 لاعب ، مع تألق نجم باريس سان جيرمان أمام 230 مليون جنيه إسترليني

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ربما من المستغرب أن تكون قيمة ميسي أقل من الثلاثية ، حيث كانت ربحته البالغة 153 مليون جنيه إسترليني جيدة بدرجة كافية ليحتل المرتبة الرابعة.

تعتمد قائمة مرصد CIES لكرة القدم على يتم إنتاجها بحوالي 57 متغيرًا بما في ذلك العمر ، العقد ، المنصب ، الدقائق ، الأهداف ، الوضع الدولي ونتائج الفريق.

تعتمد قيم التحويل أيضًا على نادي التوظيف المحتمل.