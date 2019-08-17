رياضة | الأهلي يسعى لتجديد عقد نجمه خوفاً من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعى لتجديد عقد نجمه خوفاً من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الأهلي لتجديد عقد نجمه حسين السيد الظهير الأيسر للفريق والشهير بمارسيلو والذى ينتهى عقده نهاية الموسم المقبل.

هناك مخاوف منتشرة داخل الأهلي بسبب مفاوضات وإغراءات الزمالك للحصول على خدمات مارسيلو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية على الرغم من تعهدات اللاعب بعدم ارتداء قميص القلعة البيضاء.



وكشفت بعض المصادر أن مارسيلو يبحث عن عدد من العروض الخارجية للرحيل عن النادي الأحمر وذلك بعد خروجه من قائمة الإفريقية للفريق.