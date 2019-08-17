رياضة | تشكيل ريال مدريد أمام سلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد أمام سلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل نادى ريال مدريد، مشواره فى الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة خارج أرضه أمام مضيفه نادى سيلتا فيجو، غدا السبت فى معقله "بالايدوس".

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة الغد أمام سيلتا فيجو البلجيكي إيدن هازارد، والتى تعرض للإصابة خلال التدريب الأخير للفريق، اليوم الجمعة، على مستوى الفخذ الإيسر، وقد يصل غيابه إلى 4 أسابيع.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سيلتا فيجو: