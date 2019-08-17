رياضة | صائد بطولات وإنجازات.. ماذا قدم ميتشو مدرب الزمالك المحتمل خلال مغامراته الإفريقية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صائد بطولات وإنجازات.. ماذا قدم ميتشو مدرب الزمالك المحتمل خلال مغامراته الإفريقية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور من حسم ملف التعاقد مع مدرب أجنبي جديد من أجل قيادة الفارس الأبيض بدايةً من الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

وأعلن نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي مساء الجمعة، عن رحيل مدربه الصربي ميلوتين سريدوفيتش والمعروف باسم "ميتشو".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين ميتشو "49 سنة" والزمالك حيثُ يقترب المدرب الصربي من قيادة الأبيض خلفاً للمدرب السويسري السابق كريستيان جروس.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" السيرة الذاتية للصربي ميتشو المدرب المحتمل لنادي الزمالك:

مسيرته كلاعب:

سريدوفيتش من مواليد 1 سبتمبر 1969 وكان يجيد اللعب في مركز المهاجم ولعب لعدة فرق صربية مثل سفوبودا ليوبليانا 1987-1988، وسينيليتش بلغراد 1988-1989، وغريفيار بلغراد 1989-1991.

مسيرته التدريبية:

كان ميشو لا يزال في أوائل الثلاثينيات من عمره عندما انطلق في مغامرته الإفريقية حيثُ قاد نادي ناكيفوبو فيلا وفاز بـ 3 ألقاب متتالية في الدوري مواسم (2001/2002 و 2002/2003 و2003/2004)، لكن موسم 2001/2 سيظل في ذاكرة انجازات الكرة الأوغندية حيث فاز فيلا بلقب الدوري مع خسارة واحدة فقط تعرض لها خلال 28 مباراة، بالإضافة إلى التتويج بكأس أوغندا.

سانت جورج:

وقع ميتشو عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع سانت جورج في 19 يوليو 2004 وحقق نتائج أكثر من رئعة مع النادي الأثيوبي حتى أنه حقق 19 انتصار و5 تعادلات في موسم 2007/2008 بدون خسارة، كما تم اختياره كأفضل مدرب وقتها في الموسم للمرة الثالثة.

أورلاندو بايراتس:

في 14 يونيو 2006 ، تم تعيينه مدرباً للنادي الجنوب أفريقي وحقق نجاحات نسبية هناك وقاد الفريق لدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا في عام 2006، وبعد 217 يومًا، رحل عن أورلاندو في يوم الثلاثاء 16 يناير 2007.

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يانج بويز:

عين ميتشو مدرباً للنادي التنزاني في عام 2007، ساعدهم في الفوز بلقب الدوري المحلي.

سان جورج:

عاد إلى سان جورج في عام 2007 حتى عام 2010 وفاز معه بكأس ميدوك إثيوبيا وكان يتواجد في الفريق وقتها لاعب الأهلي السابق صلاح الدين سعيد الذي سجل وقتها 21 هدفاً وأصبح هداف موسم 2007-2008.

وفي 2008-2009 فاز ميتشو مع سان جورج بلقب الدوري الممتاز، وكأس إثيوبيا وكأس السوبر الإثيوبي، وفي 2009-2010 فاز مرة أخرى بالدوري الإثيوبي الممتاز.

الهلال السوداني: في يوليو 2010 تولى تدريب الفريق لمدة موسمين في عامي 2010 و2011، حيث فاز بلقب الدوري وكأس السودان، ووصل إلى الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية في عام 2010 ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2011.

منتخب رواندا:

في نوفمبر 2011 تم تعيينه مدرباً لمنتخب رواندا وقاده إلى دور المجموعات من المرحلة التأهيلية لكأس العالم 2014 في المجموعة التي ضمت الجزائر ومالي وبنين وتمت إقالته في 17 أبريل.

منتخب أوغندا:

تم تعيينه مدرباً للمنتخب في مايو 2013 ونظراً للنتائج الإيجابية التي حققها فقد تم تجديد عقده في 2015 لمدة 3 سنوات واستمرت النتائج حتى أعلن رحيله بسبب عدم دفع رواتبه المتأخرة وذلك يوم 28 يوليو 2017.

أورلاندو بيراتس:

في أغسطس 2017 عاد مجدداً إلى النادي الجنوب أفريقي وحقق نتائج جيدة واحتل المركز الثاني خلف صنداونز في الموسمين الماضيين إلى أن تمت إقالته مساء أمس الجمعة.

قاد "ميتشو" أورلاندو بيراتس في 80 مباراة "التجربة الثانية" حيث فاز في 38 وتعادل 26 وخسر 16 مباراة واشتهر مع بطل جنوب إفريقيا باللعب بطريقة 4-4-2.