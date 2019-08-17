رياضة | موعد مباراة أرسنال وبيرنلي يوم السبت 17/8/2019 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال وبيرنلي يوم السبت 17/8/2019 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق بيرنلي، نظيره فريق أرسنال المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد النني اليوم السبت 17 أغسطس، وذلك في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد نجح الجانرز في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى من البريميرليج على حساب فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدف وحيده أحرزه الجابوني ايميريك اوباميانج.

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وفاز فريق بيرنلي بنتيجة كبيرة على حساب فريق ساوثهامبتون على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي تألق خلالها بارنيس مهاجم الفريق.

وسوف تذاع مباراة فريق أرسنال مع فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق أرسنال مع فريق بيرنلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.