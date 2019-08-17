شكرا لقرائتكم ناشئو اليد على موعد مع تاريخ جديد اليوم أمام البرتغال بكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فى الخامسة والنصف مساء اليوم السبت ، منتخب ناشئين كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره البرتغال فى إطار نصف نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا .

ويطمح لاعبو منتخب مصر فى حجز تذكرة التأهل إلى الدور النهائى من أجل الزحف الى تحقيق حلم الميدالية الذهبية وحصد اللقب .

ويعول الجهاز الفنى للمنتخب أمال عريضة على حارس المرمى المتألق منذ بداية البطولة عبد الرحمن حميد الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى مباراة سلوفينيا بدور ال 16 و معه حسن وليد قداح صاحب لقب الأفضل فى مباراة ربع النهائى أمام أيسلندا.

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تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى المربع الذهبى بالفوز على أيسلندا بنتيجة 35 /31 فى دور الثمانية ، مما دفع مسئولو الاتحاد إلى رصد مبلغ 300 دولار لكل لاعب مكافأة قابلة للزيادة فى حالة الوصول للنهائى وفقا لتأكيدات عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد و رئيس البعثة فى مقدونيا.

كما أصبح طموح الزحف إلى منصة التتويج حقيقة بعد الوصول إلى المربع الذهبى و اللعب مع المنتخبات الكبار لتحديد المراكز الأربعة الأولى فى البطولة ، حيث أن ناشئين اليد أكدوا إنهم حضروا إلى مقدونيا و عينهم على حصد اللقب و ليس للتمثيل المشرف فى ظل الدفعة المعنوية التى طالت اللاعبين بعد حصول الشباب على برونزية مونديال أسبانيا مؤخرا .

شهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/ 29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 ثم المجر 31 /24 وفى دور الـ16 سلوفينيا 30 / 23 ، قبل تحقيق الإنتصار على ايسلندا.