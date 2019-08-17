لجنة مسابقات القسم الثانى تجتمع اليوم لصياغة جدول الدورى والمجموعات...

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جدة - عمرو شويل يعقد اليوم السبت لجنة القسم الثاني و الثالث إجتماع بمقر اتحاد الكرة من أجل حسم شكل مجموعات القسم الثالث ، حيث أكد خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني و المشارك فى صياغة شكل دورى القسم الثالث أنه تم تأجيل حسم شكل مجموعات القسم الثالث إلى اليوم السبت والتوزيع الجغرافي لكل مجموعة. وقرر اتحاد الكرة وضع معايير وضوابط حيادية في تقسيم المجموعات والتأكيد علي الموقع الجغرافى للأندية، وكلف ثروت سويلم رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث شوقى عبد الشافى، بوضع أسس وضوابط يتم من خلالها تقسيم المجموعات بعد نتائج دورة ملحق الترقى، حيث سيصعد فقط 4 أندية للقسم الثانى ويتبقى 8 فى الثالث ويتم توزيع المجموعات بعد ذلك، مع التشديد على عدم وجود أندية منطقة موزعة علي أكثر من مجموعة.

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