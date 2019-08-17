شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل اليوم فتح أبواب الترشح للانتخابات التكميلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك، اليوم السبت، فتح أبوابه أمام الراغبين فى الترشح بانتخابات النادى الأبيض التكميلية والمقرر إجرائها على مقعد أمين الصندوق و3 أعضاء والمقرر إقامتها أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الثانى باستقبال أوراق رحمى.

وكان الزمالك قد فتح أبوابه يوم الخميس الماضى فى اليوم الأولى للترشح وتقدم كلاً من أشرف حسن زكي لمنصب منصب أمين الصندوق وكلا من أحمد مرتضى أحمد منصور، أحمد عادل عبدالفتاح محمد ، محمد أنور محمد إبراهيم شهرته "حمادة أنور" لمنصب عضوية مجلس الإدارة وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غداً السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.