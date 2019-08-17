7 مباريات نارية بالدوري الإنجليزي اليوم السبت والرباعي المصري يطمح للتألق

الموجز

تنطلق، اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» للموسم الجديد 2019-2020، بإقامة 7 مباريات غاية فى الإثارة والندية، ويطمح أطرافها إما فى زيادة غلة النقاط مع انطلاقة الموسم أو تحسين الصورة التى ظهروا بها فى الجولة الافتتاحية من البطولة.

أرسنال، المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد الننى، وبيرنلى، فى تمام الواحدة والنصف ظهراً على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز.

ليفربول، الذى يلعب له المصرى محمد صلاح، ضيفاً على ساوثهامبتون، فى تمام الرابعة عصراً.

وفى الرابعة عصرا أيضاً يلتقى، إيفرتون مع واتفورد.

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ونوريتش سيتى مع نيوكاسل.

وبرايتون مع وست هام.

أستون فيلا، الذى يضم الثنائى المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، فريق بورنموث على ملعب فيلا بارك، معقل الفلاينز.

مانشستر سيتى وتوتنهام، فى تمام السادسة والنصف مساء على ملعب الاتحاد.