رسمياً.. الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" مديرًا فنيا للزمالك

أحمد أبوعقيل

أعلن رئيس نادي الزمالك تولي الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" الإدارة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعدما تقدم الأخير استقالته من تدريب نادي أورلاندو الجنوب أفريقي.

ميتشومن مواليد 1 سبتمبر 1969، ويبغ من العمر 50 عامًا، وبدأ مسيرته الاحترافية مع كرة القدم عام 1987 وحتى عام 1994، وكان يلعب في مركز المهاجم.

وأكد رئيس النادي خلال تصريحات تلفزيونية أن المدير الفني الصربي لديه خبرات كبيرة في أفريقيا، وتم اختياره بعد الاتفاق بالإجماع من قبل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لاختيار المدير الفني.

وأشار إلى أنه الجهاز المعاون سيتكون من أمير مرتضى، وطارق يحيى كمدرب عام، وأيمن حافظ، وأيمن عبد العزيز، وباقي الجهاز الفني سيكون أجنبي، مشيرا إلى أن راتب المدير الفني لا يقل عن راتب رامون دياز والذي كان مرشحا لتدريب الفريق.

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تولى ميتشو تدريب أندية نادي سبارتاك زلايتبور فودا وباليتش في صربيا، كما عمل مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأوغندي، والمنتخب الرواندي، ودرب أندية أفريقية بينها سان جورج في إثيوبيا ، واورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا ويانج أفريكانز التنزاني الهلال أم درمان في السودان.

وتكشف السيرة الذاتية لـ “ميتشو”، خبراته الواسعة بكرة القدم الأفريقية حيث لم يدرب أي أندية أو منتخبات خارج بلاده سوى في القارة الافريقية.

قال أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا كان المرشح الأبرز لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف أمير خلال مداخلية هاتفية عبر شاشة المحور:"فيريرا رفض الزمالك حاليًا بسبب رحيل بعض المعاونين له في الجهاز".

وتابع :"فيريرا خلال حديثه معي اعترف لي بأنه حقق الدوري مع الزمالك لثلاثة أسباب وهو ضعف مستوى الأهلي خلال هذه الفترة، بجانب أحداث الدفاع الجوي والتي جعلت الدوري يتوقف مما منحه فترة لإعداد الفريق بجانب المستوى الفني والبدني للاعبين".

وعن المدرب الجديد لفريق الزمالك :"وضعنا شروطًا للمدرب الجديد من خلال وضع خطة كاملة على مدار الموسم من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد".