تعيين الصربي "ميتشو" مديرًا فنيًا لنادي الزمالك المصري

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك المصري، تعيين الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الذى رحل عن قيادة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقى، سيكون المدير الفنى الجديد للزمالك.



تابع مرتضى منصور، فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، إن طارق يحيى سيتولى منصب المدرب العام وسيكون أيمن عبد العزيز فى منصب المنسق العام للفريق الأول، بينما سيتولى أيمن حافظ مديرا لقطاع الناشئين بدلا من حمادة أنور الذى تقدم باستقالته للترشح فى انتخابات النادى الأبيض، وقال منصور إن ميتشو كان الاختيار الأول للجنة الفنية للزمالك.

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