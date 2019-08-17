شكرا لقرائتكم منتخب الهوكى يواجه غانا فى رابع مواجهاته بتصفيات افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم السبت، منتخب مصر للهوكى نظيره غانا فى إطار رابع مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 . وافتتح منتخب مصر للهوكى التصفيات بالفوز على زيمبابوى 6 /0 قبل أن يهزم كينيا 7 / 2 الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة الأربعاء ثم يحقق الفوز على ناميبيا 6/1 . Advertisements حصل منتخب مصر للهوكى على راحة من المباريات مرة أخرى أمس الجمعة قبل أن يواجه غانا اليوم ويختتم المشوار بلقاء جنوب أفريقيا غدا الأحد.

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