شكرا لقرائتكم سيدات السلة يواجهن كوت ديفوار اليوم لتحديد المركزين السابع والثامن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم منتخب سيدات كرة السلة مع نظيره كوت ديفوار فى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية و التى تقام بالسنغال . وكان المنتخب قد خسر أول مباراتين امام كوت ديفوار والسنغال ثم فاز على الكاميرون وتأهل إلى ربع النهائي ليخسر من من موزمبيق ثم التقى مع أنجولا فى تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن وخسر ايضا . Advertisements وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى

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