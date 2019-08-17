شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه الإعلاميين وديا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة محمود جابر فى الرابعة عصر اليوم السبت مباراة ودية مع فريق الإعلاميين بمعسكره المغلق بأحد فنادق 6 أكتوبر . وواجه الإسماعيلى أمس الجمعة فريق بتروجت فى أولي ودياته بمعسكر أكتوبر علي ستاد بتروسبورت. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. Advertisements وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب. وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

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