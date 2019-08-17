جماهير الزمالك بعد تألق شيكابالا أمام "ديكادها": "الورده مهما تدبل ريحتها بتفضل فيها"

أحمد أبوعقيل

تألق محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، خلال مواجهة ديكادها الصومالى، قبل أن يغادر الملعب ويدخل حازم إمام بدلاً منه فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

واحتفلت جماهير الفريق الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي بعودة شيكابلا وتألقه في مباراة اليوم أمام ديكاداها الصومالي، قائلين:"مرحبا بك من جديد ياصانع المتعه والبهجه⁦".

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وكتب عمرو محمد على صفحته الشخصية تويتر:" الله يرحمك يابويا من عشاق شيكا أحبابتك لأجل أبي ثم أقنعتنى أني أحبك لأجلك".

وقال صبحي:" في المباراة كان اللاعبون يمارسون كرة القدم ، بينما انت تمارس المتعة كعادتك ، حقا الدهب لا يصدأ"، الورده مهما تدبل ريحتها بتفضل فيها".