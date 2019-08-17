“استقبل الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم ماتش محمد...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي، هو ما يرغب في معرفته محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم الإنجليزية في كل مكان بالوطن العربي، ويسعى كلا الفريقين لكسب النقاط عندما يتقابلان على ملعب الأخير في الرابعة مساء بتوقيت مصر والخامسة مساء بتوقيت المملكة السعودية، ونتعرف معكم على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فيما لم يستطع أن يحصد لقب الدرع الخيري عندما خسر أمام مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس الماضي، ويسعى الريدز خلال هذا اللقاء لتجديد الثقة واستعادة التوازن والسعي وراء تحقيق لقب الدوري عندما يقابل ساوثهامبتون مساء اليوم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامتون

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت 17-8-2019 في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية المتحدة والمغرب وبغداد، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون مجانا

بين أيديكم تردد جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

هذا وسنتابع معكم عبر تقارير متتالية وعبر تغطية كاملة ومتابعة مستمرة ملخص ونتيجة أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي وذلك وقت انطلاق المباراة بلحظات قليلة، تابعوا معنا على موقع عرب نيوز.