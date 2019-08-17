ملف الجمعة.. دياز إلى الأهلي.. وإعلان مدرب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2019.
"متابعة للمرة الثالثة".. هل يتولى دياز تدريب الأهلي بدلا من لاسارتي؟
بالفيديو.. أدريان يضع ليفربول في ورطة بسبب مشجع
رسميا.. المقاصة يستعير عمرو مرعي من بيراميدز
دياز يلحق بنجله ويتابع الأهلي على تويتر
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة المفاوضات مع دياز
خليفة صلاح.. فيفا يكشف موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة بوشكاش
ديسابر: هدف بيراميدز الفوز بالدوري .. وهزمنا الأهلي مرتين
قائمة الأهلي.. انضمام صفقة جديدة.. وغياب 5 لاعبين أمام بيراميدز
محمد صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم ويتفوق على رونالدو وميسي
بالفيديو.. التأهل يقترب.. الزمالك يضرب بطل الصومال بسباعية في أفريقيا
أزارو وثنائي الزمالك ضمن قائمة المغرب لمعسكر سبتمبر
أمير مرتضى: فيريرا رفض قيادة الزمالك حاليًا.. وجروس كان سيعرضنا لكارثة
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