رسميًا.. رئيس الزمالك يعلن المدير الفني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه استقر على تعيين الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" لقيادة الفريق في الموسم المقبل (2019 - 2020).

رئيس الزمالك أعلن في تصريحات عبر قناة "المحور" في الساعات الأولى من صباح السبت :"الجهاز المعاون للمدرب الصربي سيكون طارق يحيى وأيمن عبد العزيز".

وتابع :"ميتشو كان الاختيار الأول للإدارة واللجنة الفنية، لكن لا أتمنى تطفيشه من بعض المتربصين بالنادي والمغرضين".

وعن تصريحاته السابقة بشأن تعيين ألكسندر ستانوفيتش لقيادة الفريق، رد قائلاً :"إعلاني بتعيين ستانوفيتش كان مجرد تمويه للكشف عن المتربصين والمغرضين".

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رئيس الزمالك رد بشأن مفاوضات الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز :"دياز كان سبب أزمة بين الأهلي وتركي آل الشيخ، لو احتاجت التعاقد معه سأتعاقد لكن أرفض التعامل معه بسبب رغبته في الحصول على الأموال فقط".

وكان رئيس الزمالك أسند المهمة الفنية للفريق لصالح طارق يحيى حيث قاد الفريق بصورة مؤقتة لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.

وشهدت الساعات الماضية إعلان نادي أورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقي استقالة مدرب الفريق ميتشو (طالع التفاصيل).

في المقابل كان مصدر بنادي الزمالك أوضح في تصريحات سابقة لمصراوي أن ميتشو سيصل القاهرة غدًا الأحد، في المقابل رد المدرب الصربي بأنه متوجه لبلاده (طالع التفاصيل).