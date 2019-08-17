صلاح أمام ساوثهامبتون.. لتحقيق الضربة السادسة ومعادلة 3 أندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في تمام الرابعة عصرًا سيتوجه ليفربول إلى ملعب "سانت ميريز" معقل فريق ساوثهامبتون من أجل خوض لقاء الجولة الثانية من عمر منافسات الدوري الإنجليزي

ليفربول يمر بفترة رائعة على الصعيد الأوروبي بعدما توّج "الريدز" مؤخرًا بلقب السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي لينجح عملاق مدينة الميرسيسايد في الجمع بين دوري الأبطال والسوبر.

- ضحية مفضلة

يمتلك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول سجلاً مميزًا أمام ساوثهامبتون حيث زار "مو" شباك فريق "القديسيين" في خمس مناسبات سابقة خلال أربع مباريات فقط مما يعني أن نجم ليفربول سجل في جميع مبارياته أمام منافس اليوم.

في الموسم الماضي صلاح استطاع أن يمنح ليفربول الفوز ويكون من بين المساهمين بعد التفوق الذي تحقق على ساوثهامبتون بين ملعبه وجماهيره بنتيجة (3-1).

- معادلة 3 أندية

يسعى محمد صلاح إلى معادلة ثلاثة أندية في حال زيارته لشباك ساوثهامبتون حيث سيكون وقتها سجل ستة أهداف.

صلاح استطاع أن يسجل في شباك ثلاثة أندية بواقع ست مناسبات أمام كل من توتنهام وبورنموث وواتفورد.

- ضربة جديدة

ليفربول في الجولة الماضية تعرض لأزمة في حراسة عرينه بعد إصابه المخضرم وأحد أعمدة يورجن كلوب حارس الفريق البرازيلي أليسون بيكر والذي سيغيب لأسابيع بعد إصابته في مباراة نورويتش سيتي.

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أدريان شارك في مباراة السوبر أمام تشيلسي إلا أنه تعرض لإصابة في الكاحل على خلفية احتفاله مع أحد الجماهير مما سيكون بنسبة كبيرة خارج التشكيل الأساسي في مباراة اليوم.

وأصبح كلوب في موقف لا يحسد عليه بعد إصابة الحارس الأول والثاني بجانب رحيل سيمون مينيوليه إلى كلوب بروج البلجيكي الأمر سيعرض الألماني للاستعانة بحارس الناشئين أو الحارس المنضم مؤخرًا لونران صاحب الـ 35 عامًا.

- صحوة محتملة

بالطبع يسعى فريق ساوثهامبتون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور بجانب أزمة حراسة المرمى في ليفربول من أجل إلحاق الضرر بالمنافس وتحقيق المفاجأة.

ساوثهامبتون بالتأكيد يريد مصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق في الجولة الماضية على يد بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد.

بطاقة المباراة

الملعب: سانت ميريز.

الموعد: 4 عصرًا.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 2.

الحكم: أندريه مارينر.