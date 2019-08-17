السيرة الذاتية لميتشو مدرب الزمالك

يبلغ 49 عام ومعظم مسيرته كمدرب في أفريقيا، البداية: تولى " ميتشو " الموسم الاول تدريب نادى " سبورت فيلا " الأوغندى حيث قاده لحصد الدوري والكأس الموسم الثانى فاز بالدورى وكأس " سيكافا " وفى الموسم الموسم الثالث نجح فى الفوز بالدورى وحصد جائزة أفضل مدرب 3 أعوام متتالية.

ثم انتقل للدوري الإثيوبي وقاد سانت جورج الإثيوبي إستطاع تحقيق الثانئية فى الموسم الأول الدورى فقط فى الموسم الثانى غادر الفريق ثم عاد فى 2007 ليحقق نفس الألقاب

مرة أخرى، و حصد لقب مدرب العام 5 مرات

ثم تولى تدريب فريق (أورلاندو بيراتس) لكنه لم يحقق شيئ هذه المرة فإنتقل الى الدوري التنزاني وتولى قيادة (يانج أفريكانز) وحصل على الدوري في مناسبة واحدة.

سافر الى السودان لتولي قيادة فريق (الهلال) وحقق معهم الدوري و الكأس وبلغ نصف نهائي الكونفدرالية معه العام الأول ودوري الأبطال في العام الثاني.

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من 2013 إلى 2017 قاد ميتشو ثورة كروية

في أوغندا و كان منافس رئيسي لمصر على التأهل لكأس العالم فى روسيا، كما أنه جهز الفريق للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 للمرة الأولى بعد غياب دام 39 عاما.

وعاد مجدداً الى تولي مسؤولية (أورلاندو بيراتس) الذي كان الفريق منهار قبل مجيئه وإستطاع الظفر بهم الى المركز الثاني بعدما كانوا يصارعون الهبوط، وإجمالاً قاد الفريق فى 78 مباراة، فاز فى 37 مباراة، وخسر 15 مباراة، وتعادل 15 مرة، وقادهم للعودة إلى دورى الأبطال الموسم الماضى بعد غياب 6 سنوات.

يعتمد ميتشو على الكثير من طرق اللعب ولكن أكثر خطتين مفضلين له هما 4-2-3-1 و4-3-2-1 وطبقا للخصم يمكن أن يغير طريقته