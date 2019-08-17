مرتضى منصور يعلن المدير الفني الجديد للزمالك



أعلن المستشار مرتضى منصور، ريس نادي الزمالك المدير الفني الجديد لفريق الكره بنادي الزمالك. الكره بنادي الزمالك. وأضاف منصور، في مؤتمر صحفي، أن الصربي ميتشو هو المدير الفني الجديد لفريق الكرة، موكدا تعيين طارق يحيى مدرب عام وأيمن عبد العزيز منسق عام وأيمن طاهر مدرب الحراس

الكرة، موكدا تعيين طارق يحيى مدرب عام وأيمن عبد العزيز منسق عام وأيمن طاهر مدرب الحراس

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