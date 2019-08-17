مرتضى منصور يعلن المصير النهائى لـ "الكسندر ستانوفيتش"

كشف مرتضي منصور ، رئيس نادى الزمالك ، ان الصربي الكسندر ستانوفيتش "والذى اعلن عن تنصيبه مديرا فنيا للفريق كان مجرد كمين .

وأضاف رئيس الزمالك ، بانه من المستحيل التعاقد مع مدير فنى قام بالتدريب في اسرائيل ، مشيرا بان الزمالك نادى الوطنية والكرامة . واضاف مرتضي منصور

، بان قام بطرح اسم الكسندر لكشف الشخصيات المأجورة التى تهاجم الزمالك ليلا ونهار .

واضاف رئيس الزمالك ، بانه من المستحيل ان يفكر في استقدام مدرب قام بالتدريب في الكيان الصهيونى