أيمن يونس: طارق يحيي نجم مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

أثنى أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على طارق يحيى بعدما قاد الفريق الأبيض للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

قال يونس في تصريحات تليفزيونية إن طارق يحيى مدرب الزمالك بالنسبة له هو نجم

المباراة، لاسيما وأنه أعاد رونق الفريق المفقود، خاصة على المستوى الهجومي.

أضاف: "ليس سهلا أن يظهر الزمالك بهذا الأداء في بداية الموسم، خاصة مع ظهور بعض الصفقات الجديدة".

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تابع: "شيكابالا أعاد اكتشاف نفسه،

وعودته كانت ضرورية وهامة خاصة في ظل دوره القيادي الواضح مع الفريق".

وعن الصفقات الجديدة قال: "عواد لم يُختبر ولكن تشعر بكونه مصدر ثقة في الكرات العرضية خاصة، شيكابالا أدائه رائع، وكريم بامبو ومصطفى محمد، نجحا في إحراز هدفين وهذا هو التأثير الهجومي المطلوب، بن شرقي كان ظهوره متميز، خاصة في البداية".