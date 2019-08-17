رياضة | نيمار يبتعد عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يبتعد عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان على عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوجرانا وصلت إلى نقطة الصفر.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسيانية بأن باريس سان جيرمان طلب من برشلونة في المفاوضات الأخيرة الحصول على خدمات كلا من فيليب كوتينيو ونيلسون سيميدو بالإضافة إلى 100 مليون يورو مقابل التخلي عن نيمار.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من الصعب على برشلونة الموافقة على طلب باريس سان جيرمان مما يعقد عودة نيمار إلى البرسا هذا الصيف.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن خيار استمرار نيمار مع سان جيرمان لموسم آخر ليس مستبعدًا من النادي الفرنسي.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العديد من التقارير أكدت حصول ريال مدريد على قرض من أجل الوفاء بالشروط المادية لباريس سان جيرمان في صفقة نيمار.