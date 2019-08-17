رياضة | الداخلية يتعاقد مع مدافع إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يتعاقد مع مدافع إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية في تدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، بالحصول على توقيع مصطفى حجاب لاعب إف سي مصر.

وقام حجاب بالتوقيع للداخلية لمدة موسمين، عقب حصولة على الإستغناء الخاص بة من نادي مصر.

وسبق للاعب الإنضمام لناشئين الزمالك، كما لعب لعدة فرق منهم الداخلية، وغزل المحلة، وإف سي مصر، قبل العودة للداخلية مجدداً.

ورحل مؤخراً عن نادي مصر أكثر من لاعب منهم محمد عادل عبد الفضيل، ومحمد سمارة، ومؤمن محسن، وحميده علي، وأحمد حاتم، ومحمود السيد، وحماده ناصر.