رياضة | بيلا يتعاقد مع جناح الألومنيوم ويعسكر في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلا يتعاقد مع جناح الألومنيوم ويعسكر في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا الإستعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

ونجح مسئولو بيلا في الحصول على توقيع اللاعب أحمد عبد الستار الجناح الأيسر لفريق الألومنيوم السابق في صفقة إنتقال حر.

وقام اللاعب بالتوقيع لبيلا لمدة موسمين، استعداداً للموسم المقبل من القسم الثاني.

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ومن المقرر أن يلتقي بيلا مع فريق مركز شباب الحنفي يوم الإثنين المقبل، في التجربة الودية الثانية.

ويدخل فريق بيلا معسكر في المدينة الشبابية بأبو قير يوم السبت المقبل، بمشاركة اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة.

وإستغني بيلا مؤخراً عن الثنائي القديم أحمد منصف، ومحمد هاني، لعدم الحاجة لجهودهم الفنية خلال المرحلة المقبلة.