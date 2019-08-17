رياضة | مدحت عبد الهادي يفسر تصريحاته التي أثارت الجدل عن مواجهة الزمالك وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت عبد الهادي يفسر تصريحاته التي أثارت الجدل عن مواجهة الزمالك وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مدحت عبد الهادي مدافع نادي الزمالك السابق على تصريحاته التي أثارت الجدل بشأن مواجهة الزمالك لفريق ليفربول في كأس العالم للأندية في حالة فوزه على الترجي في السوبر الإفريقي.



وقال مدحت في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سعيد بالي حصل من السوشيال ميديا، أرى ان ذلك حافز للاعبي الفريق من أجل التحدي والفوز بالبطولات".



متابعًا "كنت أقصد تحفيزهم بالفوز بالسوبر الإفريقي ثم الفوز بدوري ابطال افريقيا من أجل الصعود لكأس العالم للأندية في المرة المقبلة ومواجهة مثل هذه الفرق العالمية".