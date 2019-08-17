رياضة | عبدالشافي: "منافستي مع عبدالله جمعه ستكون من نوع خاص"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالشافي: "منافستي مع عبدالله جمعه ستكون من نوع خاص" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد عبدالشافي لاعب نادي الزمالك العائد من تجربة احتراف في الدوري السعودي، عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه الفريق على بطل الصومال .

وقال عبدالشافي في تصريحات تلفزيونية: "إحساس كبير وشرف ليا عودتي إلى القلعة البيضاء، كنت اتابع الأبيض باستمرار ، وتواجدي مع مجموعة ممتازه حاليا شرف كبير".

وتابع: "المنافسة شريفة مع عبدلله جمعة، لاعب اتمتع بوجود في الملعب هو وشيكابالا، واتمنى اسعاد الجماهير أنا وجميع زملائي بالفزيق".